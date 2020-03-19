شكرا لقرائتكم خبر عن شركة وربة للتأمين (WINS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 52٫60 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ شهر يناير عام 2018، لينزلق بذلك مستوى الدعم السابق عند 59 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 45 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.7 بينما مستوى المقاومة هو 54.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط