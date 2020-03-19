شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني الضغوط البيعية والتي هبطت بالسهم ليغلق عند مستوى 2٫17 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة قد تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 2 ريال كمستوى أول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط