شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD)يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 0٫919 ريال، بينما أدني مستوى بلغ 0٫904 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 0٫907 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 0٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط