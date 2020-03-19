شكرا لقرائتكم خبر عن الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4664 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 4500 نقطة، مكون نموذج "Bullish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع حركة تصحيحية لأعلى لمستوى المقاومة 5800 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى4500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,570 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 4,748 نقطة
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