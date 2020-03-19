شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 19-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 8661 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 8800 نقطة، الذي يعد الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالى على المدى القصير، بينما الحد السفلي 8000 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,549 وبين مستوى المقاومة هو 8,846 نقطة