شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تتجه لتقليل معظم قوتها العاملة في مصنع "فريمونت" بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تسلا" أنها تنوي استمرار العمل في مصنعها بـ"فريمونت" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكنها ستقلص معظم قوتها العاملة في المصنع لحماية الموظفين من الإصابة بفيروس "كورونا".



وخاطبت "تسلا" اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة بشأن قرارها والذي ترى أنه القرار الأصلح رغم انتقادات مسؤولين في "فريمونت" بضرورة إغلاق المصنع تحسباً لتفشي "كورونا" بين العمال.



لكن صانعة السيارات الكهربائية أكدت اتخاذ التدابير المناسبة وإجراءات الوقاية اللازمة مع الاحتفاظ بأقل قدر من العمالة في المصنع.

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وذكرت الشركة أنها ستقلص قوتها العاملة في مصنع "فريمونت" من نحو عشرة آلاف عامل إلى 2500 عامل فقط، لكنها لم تحدد الجدول الزمني لاستمرار العمل بهذا النمط.



يأتي ذلك في الوقت الذي بدا فيه المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" يقلل من خطورة فيروس "كورونا" رغم انتشاره السريع في الولايات المتحدة حتى أصاب أكثر من ستة آلاف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بنسبة 16% إلى 361.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 404.8 دولار وأقل سعر عند 350.5 دولار.