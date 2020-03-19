شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط بحوالي 18% رغم التلميح بتدخل حكومي لمساعدتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفص سهم "بوينج" خلال تعاملات الأربعاء بشكل قوي لتفق الشركة الأمريكية ما يقرب من خمس قيمتها السوقية في يوم واحد، وذلك على االرغم من التلميح بتدخل حكومي لمساعدتها ودعمها في مواجهة أزمتي فيروس "كورونا" وتوقف طائئرات "737 ماكس" عن التحليق حتى الآن.



وقد صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته سوف تدعم بقوة كافة الصناعات والقطاعات لكن الأولوية بالنسبة له صناعة الطائرات والرحلات الجوية أيضا.

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يعني ذلك اهتمام حكومي من جانب واشنطن لإنقاذ "بوينج" وشركات الرحلات الجوية مثل "دلتا إيرلاينز" من عثراتها التي تعرضت لها على أثر تفشي "كورونا".



هذا، وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت السفر من دول الاتحاد الأوروبي لمدة شهر في إطار جهودها لدرء مخاطر "كورونا"، كما أغلقت الحدود مع كندا أيضاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 17.9% وأغلق عند 101.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 107.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 89 دولارا.