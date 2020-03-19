الأسهم الأمريكية تواصل نزيف الخسائر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:56 صباحًا, 19 مارس 2020 م المناطق - الرياض عانت الأسهم الأمريكية مجددا موجة مبيعات حادة اليوم، ومحا المؤشر داو جونز الصناعي آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017 بينما يهدد وباء فيروس كورونا بإصابة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالشلل.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 1333.61 نقطة، أو 6.28 %، إلى 19903.77 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 131.09 نقطة، أو 5.18 %، ليغلق عند 2398.10 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 344.94 نقطة، أو 4.7 %، إلى 6989.84 نقطة.

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