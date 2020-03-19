شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء قيود ساعات عمل شاحنات النقل والان نبدء بالتفاصيل

علّق منظمو سلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة القواعد التي تحد من ساعات القيادة اليومية لسائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات الطوارئ مثل المعدات الطبية، ومعقّم اليدين والطعام، وذلك استجابة لتفشي فيروس كورونا على الصعيد الوطني.

وأطلقت الإدارة الفيدرالية لسلامة الناقلات التابعة لوزارة النقل (FMCSA) الإعفاء على الصعيد الوطني مؤخرًا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن حالة طوارئ وطنية بسبب الوباء.

وقال جيم مولن Jim Mullen القائم بأعمال فمكسا، إن هذه الخطوة «ستساعد السائقين التجاريين الأمريكيين بتوصيل هذه السلع المهمة للمناطق المتأثرة بشكل أسرع وأكثر كفاءة».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه المستشفيات لنقص الأقنعة الطبية، حيث يعاني تجار التجزئة والمصنعون من الطلب المتزايد على كل شيء من مطهّر اليدين للمواد الأساسية مثل ورق التواليت والأرز.

ونظرًا لأن المستهلكين القلقين يقومون بتكديس السلع، فقد تحوّل البقالون إلى تقنين عمليات البيع، وفرضوا قيودًا على شراء المناديل المطهرة، ومواد التنظيف، وغيرها من المنتجات عالية الطلب.

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وهذه الخطوة هي المرة الأولى التي تصدر فيها «فمكسا» إغاثة على مستوى البلاد من لوائح ساعات الخدمة، على الرغم من أن الإدارات الإقليمية تنازلت عن هذه القواعد في السابق؛ استجابة لكوارث أخرى مثل الأعاصير.

وحسب اللوائح الفيدرالية على معظم سائقي الشاحنات التجارية يمكن العمل 11 ساعة فقط في يوم عمل مدته 14 ساعة، وهي قيود تهدف لتقليل الحوادث الناجمة عن شعور السائقين بالإرهاق على الطرق السريعة.

وينطبق إعلان الطوارئ الوطني على شركات النقل التي تقدم مساعدة مباشرة لجهود الإغاثة المرتبطة بوباء فيروس كورونا، مثل نقل الإمدادات والمعدات الطبية لاختبار وتشخيص وعلاج حالات كوفيد 19/‏ Covid-19. كما تنطبق أيضًا على تلك البضائع المنقولة للمساعدة في منع انتشارها، بما في ذلك الأقنعة والقفازات، ومعقم اليدين والمطهرات، ويشمل الإعلان السائقين الذين ينقلون الغذاء لإعادة التخزين المؤقت للطوارئ.

وقالت الوكالة إن هذا ينطبق أيضًا على شركات السيارات، التي تنقل مقدمي الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، والأشخاص الذين يحتاجون لإنشاء وإدارة الإسكان المؤقت ومرافق الحجر الصحي، والأشخاص الذين يتم نقلهم للأغراض الطبية أو العزل أو الحجر الصحي.

ولا ينطبق الإعلان على عمليات التسليم التجارية الروتينية أو سائقي الشاحنات الذين يقومون بنقل أحمال مختلطة تشمل الإمدادات الأساسية. ويجب السماح للسائقين براحة فورية لا تقل عن 10 ساعات فور الانتهاء من العمل.