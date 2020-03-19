شكرا لقرائتكم خبر عن «أياتا» تطالب بإجراءات تحفيزية مالية لدعم قطاع الطيران والان نبدء بالتفاصيل

دعا نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي في الشرق الأوسط «أياتا» محمد البكري حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية مالية سريعة لدعم قطاع الطيران، من خلال تخفيف الضرائب والرسوم والأجور وتوجيه المؤسسات المالية بتأخير تسديد القروض الحالية، ومنح شركات الطيران السيولة المالية.

وقال البكري لـ«اليوم»: إن الأزمة العالمية الحالية تؤثر على حجم الحركة الجوية سلبيا، لا سيما بعد الخسائر المالية الفادحة التى تتكبدها شركات الطيران والشركات المقدمة للخدمات في المطارات حول العالم، وذلك جراء الإجراءات التى تتخذ من قبل الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة مواطنيهم.

وأكد أن شركات الطيران بحاجة في الوضع الراهن للدعم المالي بأقصى سرعة من الحكومات والمؤسسات المالية.

ولفت إلى أن الإجراءات تضمن استمرار شركات الطيران في تقديم خدماتها الأساسية، والحفاظ على القطاع بصورة عامة والذي يسهم بشكل أساسي في نمو اقتصاد الدول وتطورها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وأكد أن استمرار الوضع الحرج لشركات الطيران مرهون باستمرار وصرامة الإجراءات الوقائية المتخذة من الحكومات.