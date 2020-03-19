شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الرعاية بروكير يقوم بجهود تكاملية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل
ونريد من هنا أن ننوه عن المواعيد الجديدة للعيادات الخارجية في الفترة الحالية من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء، والطوارئ على مدار الساعة.
كما أن هناك فريقا يتفاعل ويتجاوب على أي أسئلة من قبل المرضى أو الجمهور عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وأن الرد سوف يكون من قبل الاستشاريين والأخصائيين العاملين في المستشفى.
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