الاقتصاد

مستشفى الرعاية بروكير يقوم بجهود تكاملية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

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تماشيا مع الإجراءات الوقائية الهادفة لمحاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قامت إدارة مستشفى بروكير بالخبر باتخاذ عدة تدابير احترازية طبقا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة وتعليمات وزارة الصحة، من أجل الحد ومحاصرة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشاره وذلك بالكشف المبكر لرواد المستشفى من مراجعين وزائرين، وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تؤمن عدم انتقال العدوى بالمرض بين رواد المستشفى من تطهير وتعقيم لجميع أنحاء المستشفى. كما حرصت إدارة المستشفى على تخصيص عدة أسرة وغرف للعزل حيث من المعروف أن مستشفى بروكير بالخبر يضم كادرا طبيا يعد من أمهر الكوادر الطبية في المنطقة الشرقية.

ونريد من هنا أن ننوه عن المواعيد الجديدة للعيادات الخارجية في الفترة الحالية من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء، والطوارئ على مدار الساعة.

كما أن هناك فريقا يتفاعل ويتجاوب على أي أسئلة من قبل المرضى أو الجمهور عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وأن الرد سوف يكون من قبل الاستشاريين والأخصائيين العاملين في المستشفى.

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