شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية ليلامس هدفنا المنتظر عند 27.09 ويضغط سلباً عليه ليتحرك دونه الآن، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الخسائر المتوقعة على المدى الطويل، حيث يتواجد الهدف التالي عند 25.00، بينما يمثّل التماسك فوق 27.09 مفتاح بداية موجة صاعدة ومحاولات تعافي على المدى اللحظي والقصير.

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