شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني ينهار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهار زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار وتكبّد خسائر قوية بعد كسر حاجز 1.2000، ليتجاوز أهدافنا المقترحة اليوم ويلامس مستوى 1.1449 كقاع تداولات اليوم حتى الآن، مما يدعم استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات القادمة، ومن المتوقع أن يتجه السعر إلى 1.1240 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1835 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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