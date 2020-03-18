شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر النفط خسائر قوية ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 25.00 ويقترب من حاجز 20.00 دولار، مسجّلاً قيعان جديدة لم تتحقق منذ عام 2002، ومن المرجّح أن يستمر الضغط السلبي بالسيطرة على تداولات النفط القادمة، مع ضرورة الحذر من أي تداولات قوية قد تظهر في الأسواق، مع الإشارة إلى أن كسر حاجز 20.00 سيدفع النفط إلى 17.10 كمحطة رئيسية تالية.

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