شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.0950 ليندفع هبوطاً ويصل إلى هدفنا الممتد عند 1.0778، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لتجاوز المستوى المذكور وتحقيق مزيد من الانخفاض الذي يصل هدفه التالي إلى 1.0600. وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 1.0950 مبدئياً.

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