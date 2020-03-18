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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أدنى مستوى منذ أواخر يناير 2009 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
وعزف المستثمرون اليوم عن المعادن النفيسة وأسواق الأسهم في ظل ارتفاع الدولار وتصاعد القلق من تفشي فيروس "ككورونا" بوتيرة أسرع.
وسجلت دول العالم المزيد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي القاتل حيث أصبح عدد المصابين أكثر من 200 ألفاً في حين تجاوزت الوفيات مستوى ثمانية آلاف حالة.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 101.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.7 نقطة، وهو الأعلى منذ أبريل/نيسان عام 2017، بينما سجل أقل مستوى عند 99.1 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 5.8% أو ما يعادل 72.3 سنت إلى 11.772 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ يناير/كانون الثاني عام 2009، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 12.905 دولار وأقل سسعر عند 11.64 دولار.
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