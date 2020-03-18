شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط 4% مسجلاً أدنى مستوى في 35 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني على نحو حاد خلال تعاملات الأربعاء وسط مبيعات مكثفة تنتاب معظم أسواق المال وأصول المخاطرة في ظل تفشي فيروس "كورونا" على مستوى العالم.



وسجلت العملة البريطانية خسائر دفعتها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إغلاق المدارس في إنجلترا بداية ن يوم الجمعة المقبل حتى إشعار آخر.

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وكانت دول أوروبا قد اتفقت على إغلاق الحدود لششهر على الأقل في ظل الجهود لاحتواء الفيروس التاجي.



وكشفت الحكومة الإيطالية عن تسجيل عدد إصابات يزيد عن 4000 شخص في يوم واحد كما توفي 475 شخص بالفيروس.



ويستعد بنك إنجلترا للتدخل بمزيد من إجراءات التحفيز المالي والنقدي لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة تداعيات "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 1.1583، وهو المستوى الأدنى منذ عام 1985، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.213 وأقل سعر عند 1.1473.