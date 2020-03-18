شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ أواخر العام الماضي، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغغلب العملات الرئيسية.



وتعرضت سوق الأسهم الأمريكية لخسائر فادحة فضلا عن هبوط حاد للنفط وعملات السلع وأصول المخاطرة الأخرى.



يأتي ذلك في ظل انتشار فيروس "كورونا" على نحو واسع النطاق حيث أعلنت إيطاليا إصابة أكثر من 4000 مواطن في يوم واحد ووفاة 475 شخصا في يوم واحد أيضاً.

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كما زاد عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى أكثر من ستة آلاف شخص، وطالب الرئيس دونالد ترامب" المواطنين بضرورة توخي المزيد من الحذر وتجنب الازدحام.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 101.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.7 نقطة، وهو الأعلى منذ أبريل/نيسان عام 2017، بينما سجل أقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 3.1% إلى 1477.9 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1547 دولارا وأقل سعر عند 1473.3 دولار.