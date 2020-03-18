شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في حوالي ثلاث سنوات وسط طلب واسع النطاق من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن والتي تشمل العملة الأمريكية.



وفي مؤتمر صحفي جديد اليوم، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تعزيز الجهود التي تبذلها إدارته بالتعاون مع الوكالات المعنية والكونجرس من أجل احتواء تداعيات فيروس "كورونا".



وصرح "ترامب" بأن الحكومة الفيدرالية ستدعم مختلف الصناعات وأبرزها صناعة الطيران التي تضررت بشدة من حظر السفر وتفشي الفيروس.

Advertisements



كما يدرس الكونجرس توفير حزمة تمويل بقيمة تريليون دولار تهدف لدعم الوكالات والشركات والأسر في ظل انتشار المرض.



وعن عبارة "الفيروس الصيني" التي تسبب في أزمة دبلوماسية بين واشنطن وبكين، أكد "ترامب" أنه ليس عنصريا في ذلك، فقد جاء الفيروس بالفعل من الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 101.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.7 نقطة، وهو الأعلى منذ أبريل/نيسان عام 2017، بينما سجل أقل مستوى عند 99.1 نقطة.