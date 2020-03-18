شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بشكل حاد مع زيادة خسائر الخام الأمريكي إلى أكثر من 17% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء وعمقت خسائرها بشكل حاد في اعقاب بيانات المخزونات الأمريكية بالتزامن مع تفشي فيروس "كورونا".



كان محللو بنك "جولدمان ساكس"" قد خفضوا توقعاتهم بشأن الطلب وأسعار النفط عالميا في العام الجاري بسبب انتشار "كورونا" سريعاً.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بمليوني برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بحوالي 2.6 مليون برميل.

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وتخالف هذه البيانات ما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس بشكل غير رسمي بانخفاض مخزونات الخام بحوالي 421 ألف برميل.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 101.3 نقطة، وهو أعلى مستوى اليوم، بينما سجل أقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 17.4% إلى 22.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.2 دولار وأقل سعر عند 22.04 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 11.2% إلى 25.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 29.2 دولار وأقل سعر عند 25.2 دولار.