شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: 10 معلومات تحتويها البطاقة الجديدة للسخانات والان نبدء بالتفاصيل
ونوهت كفاءة إلى أن البطاقة تشمل أيضا نوع المكيف، والاسم التجاري، ورقم الموديل، وبلد الصنع، ورقم التسجيل، إضافة إلى الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.
وأوضح مختصون في كفاءة، أنه من الضروري اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.
وقالوا، إن "سخانك يفزع لك" في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة.
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