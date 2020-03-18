شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: 10 معلومات تحتويها البطاقة الجديدة للسخانات والان نبدء بالتفاصيل

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن مكونات البطاقة الجديدة للسخانات احتوت على قارئ الاستجابة السريع، والاستهلاك السنوي للطاقة، ومعامل كفاءة الطاقة EER، وسعة التبريد، وسعة التدفئة، ومعامل كفاءة الأداء، والرقم المرجعي للمواصفة.

ونوهت كفاءة إلى أن البطاقة تشمل أيضا نوع المكيف، والاسم التجاري، ورقم الموديل، وبلد الصنع، ورقم التسجيل، إضافة إلى الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.

وأوضح مختصون في كفاءة، أنه من الضروري اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.

وقالوا، إن "سخانك يفزع لك" في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة.