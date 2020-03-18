شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تؤكد انتظام حركة شحن البضائع والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وتضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن و البضائع.
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