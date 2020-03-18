شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوي في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 2.051 بالمئة إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2017 . ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو حزيران 2016 .
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