شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوي في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

قفز الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 2.051 بالمئة إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2017 . ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو حزيران 2016 .