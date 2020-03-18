شكرا لقرائتكم خبر عن "الملكية الفكرية " تفعيل إجراءات "استثنائية" لدعم عملائها والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة، أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وللبلاغات والشكاوى عبر البريد[email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa والرقم المباشر للهيئة 920021421.
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