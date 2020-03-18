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«الطاقة» لـ«أرامكو»:استمروا بإنتاج 12.3 مليون برميل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وجهت وزارة الطاقة شركة أرامكو السعودية بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.

وتلقت شركة أرامكو أخيرا توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

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وأعلنت أرامكو في وقت سابق بأنها ستزود عملاءها بـ12.3 مليون برميل يوميا في أبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا. كما خفضت سعر البيع الرسمي لخامات نفطها لأبريل لكل الوجهات.

وانتهى اتفاق استمر ثلاث سنوات بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها بقيادة روسيا بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا، لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها. وينتهي أجل الاتفاق الحالي بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة وهو ما يعرف بـ»أوبك +» في 31 مارس.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في تصريحات عقب اجتماع «أوبك +» في فيينا، إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق، وذلك في رد على تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان «في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها».