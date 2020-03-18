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قمة استثنائية افتراضية لقادة العشرين الأسبوع المقبل لمناقشة تبعات كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تعتزم السعودية عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين الأسبوع المقبل لمناقشة تبعات فيروس كورونا وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار هذا الوباء.

وأوضحت حكومة المملكة أنه استشعارا بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإنها تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي -افتراضي- الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.

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وأكدت أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

وأشارت إلى أن مجموعة العشرين ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. كما سيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأفادت بأن القمة ستبني على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة. كما ستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.