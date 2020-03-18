شكرا لقرائتكم خبر

الفالح: فريق عمل لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين نتيجة الوضع الاستثنائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت وزارة الاستثمار جاهزيتها للقيام بأعمالها ومهامها لخدمة المستثمرين والإجابة على استفساراتهم وحل المعضلات التي قد تواجههم، عبر تقنيات العمل عن بعد التي جُهزت وفُعلت هذا الأسبوع، مشيرة إلى تخصيص فريق عمل لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين الناتجة عن تأثير فايروس كورونا.

Advertisements

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح لجميع المستثمرين من خدمات الوزارة لطمأنتهم بأن العمل مستمر وأن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين لن تتأثر بعمل الفريق عن بعد.

وأشار الفالح إلى أنه بالإضافة إلى استمرار الوزارة في تقديم خدماتها الكترونيا، فقد تم تخصيص فريق عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم في هذا الوقت، كما يعمل الفريق على التواصل مع المستثمرين من أنحاء العالم لتلمس احتياجاتهم وبذل جميع الإمكانات لتسهيل أعمالهم.

ونوه الوزير في رسالته للمستثمرين إلى أن المملكة أعلنت عن برنامج لدعم القطاع الخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، وأن وزارة الاستثمار ستقوم وبالتعاون مع شركائها من المستثمرين بما يلزم على توجيه هذا الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن برامج وحزم الدعم ستتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.