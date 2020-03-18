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ميزانية روسيا تفقد 39 مليار دولار مع تراجع أسعار النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفعت روسيا توقعاتها من إيرادات النفط المفقودة لعام 2020 في ظل استمرار تراجع الأسعار، مقدرة خسارة ميزانيتها حتى الآن إيرادات بمقدار 39 مليار دولار.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف أمس إن إيرادات ميزانية روسيا من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل (39 مليار دولار) عن المتوقع لهذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام.

وكان الوزير سيليانوف توقع في البداية بعد مغادرة بلاده اتفاق «أوبك+» فجوة بقيمة تريليوني روبل، مع عجز ربما يبلغ 0.9 من الناتج المحلي الإجمالي.

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من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستدرس استئناف التعاون مع أوبك «إن روسيا ترغب في أن ترى أسعار النفط ترتفع عن مستواها الحالي عند 28 دولارا للبرميل».

ووفقا لـ»رويترز» قال بيسكوف «سنتابع الوضع في أسواق النفط العالمية عن كثب ونسعى لوضع توقع للمستقبل القريب وفي الأمد المتوسط. موقفنا بشأن دراسة العودة إلى تحرك مشترك سيتوقف على هذا». وأضاف «لكن بالطبع سعر النفط الحالي منخفض، ونرغب في أسعار أعلى».

ونزل خام برنت أمس إلى 28.05 دولارا وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016. وتراجع الخام الأمريكي إلى 25.83 دولارا للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو 2003.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة «انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدة»، وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.

كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس بسبب الوباء، وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يوميا في 2020، وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.