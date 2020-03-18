شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة 4% رغم حزم التحفيز بمليارات الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبى منخفضًا بأكثر من 4%، مع انخفاض مخزون النفط والغاز بنسبة 10% ليقود الخسائر، حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية عميقًا فى المنطقة السلبية.

وكانت مؤشرات الأسهم الرئيسية فى بورصة وول ستريت هوت مجددا اليوم الأربعاء، إذ غطت علامات متزايدة على تأثير فيروس كورونا على نشاط الأعمال فى الولايات المتحدة على موجة من التفاؤل حيال تحركات رسمية كبيرة لحماية الاقتصاد.

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وتلقى سهم بوينج ضربة كبيرة أخرى، ليهوى 16.1%، بعد أن دعت الشركة إلى صفقة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار لشركات صناعة الطائرات لمواجهة الضرر الناجم عن انهيار متواصل فى السفر العالمي.

وكان المؤشر داو جونز الصناعى منخفضا 919.45 نقطة، أو 4.33%، إلى 20317.93 نقطة.

وكان المؤشر ستاندرد آند بورز500 متراجعا 96.62 نقطة، أو 3.82 %، إلى 2432.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 214.97 نقطة، أو 2.93%، إلى 7119.81 نقطة.