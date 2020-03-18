شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية تهبط بفعل خسائر حادة لأسهم بوينج مع زيادة تضرر نشاط الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية فى بورصة وول ستريت مجددا اليوم الأربعاء، إذ غطت علامات متزايدة على تأثير فيروس كورونا على نشاط الأعمال فى الولايات المتحدة على موجة من التفاؤل حيال تحركات رسمية كبيرة لحماية الاقتصاد.
وتلقى سهم بوينج ضربة كبيرة أخرى، ليهوى 16.1 %، بعد أن دعت الشركة إلى صفقة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار لشركات صناعة الطائرات لمواجهة الضرر الناجم عن انهيار متواصل فى السفر العالمي.
وبحلول الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر داو جونز الصناعى منخفضا 919.45 نقطة، أو 4.33 بالمئة، إلى 20317.93 نقطة.
وكان المؤشر ستاندرد آند بورز500 متراجعا 96.62 نقطة، أو 3.82 بالمئة، إلى 2432.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 214.97 نقطة، أو 2.93 بالمئة، إلى 7119.81 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة الأمريكية تهبط بفعل خسائر حادة لأسهم بوينج مع زيادة تضرر نشاط الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.