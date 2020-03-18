شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: سوق العبور يعمل بكامل طاقته ولا صحة لغلقه لأعمال التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس أمناء سوق العبور للجملة، أنه لا صحة لما يتداول البعض بشأن غلق سوق العبور 3 أيام من أجل عمليات التعقيم، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى تجار سوق العبور حتى الآن آى بيان أو منشور من الجهات الرسمية تفيد بذلك.

وأضاف النجيب في تصريح لـ"الخليج 365" أن هذه الشائعات المغرضة تهدف إلى عرقلة جهود الدولة فى تخطى تلك المرحلة الاستثنائية وتهدف إلى تهافت الناس على البضائع والسلع حتى ترفع اسعارها نتيجة الإقبال عليها، موجها حديثه للمواطنين بأن قطاع الخضروات والفاكهة مستقر وأسعاره مستقرة بالأسواق وأنه لاخوف من اختفاء آى صنف، قائلا: لو عرفنا أن فيه صنف ناقص فى منطقة أو تاجر يستغل الظروف ويرفع الأسعار نحن كتجار فى سوق العبور على استعداد لان نذهب إلى تلك المناطق ونبيع هناك بسعر الجملة.

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وطالب النجيب المواطنين بالاطمئنان حيث أن جميع الأصناف متاحة بالسوق ولا توجد آى أزمة فى الخضروات والفاكهة.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.