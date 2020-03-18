شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بأكثر من 2% مع تصاعد أزمة "كورونا" وإغلاق الحدود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل تصاعد أزمة فيروس "كورونا" وإغلاق الحدود.



وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن قرار بالتشاور مع رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" بأنه تم الاتفاق على إغلاق الحدود بين البلدين لفترة تجنبا لتفشي "كورونا".



ويخضع المزيد من الكنديين والأمريكيين للحجر الصحي في ظل انتشار المرض بوتيرة سريعة، وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأنها تعد مستشفيات ميدانية ومراكز أبحاث لمواجهة الفيروس.

Advertisements



وأظهرت بيانات حكومية بأن مؤشر أسعار المستهلكين استقر في كندا في الشهر الماضي تماشياً مع التوقعات.



وسوف يعقد رئيس البنك المركزي الكندي "بولوز" مؤتمرا صحفياً غير مخطط له في وقت لاحق اليوم للحديث عن السياسة النقدية وسبل دعم الاقتصاد في ظل الأزمة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 0.6883، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7064 وأقل سعر عند 0.6868.