شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخززونات النفط في الولايات المتحدة بمليوني برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بمليوني برميل إلى 453.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بحوالي 2.6 مليون برميل.
وهبط مخزون البنزين بنحو 6.2 مليون برميل إلى 240.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين انخفض ممخزون المقطرات بحوالي 2.9 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية عن انخفاض مخزون الخام بـ421 ألف برميل في نفس الفترة.
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