شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تستهل تعاملات الجلسة على خسائر قوية رغم التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت "وول ستريت" في مستهل جلسة الأربعاء بشكل حاد على الرغم من إجراءات التحفيز المالي التي كشفت عنها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وزاد عدد المصابين بهذا المرض عن مستوى 200 ألف حالة حول العالم، بينما تجاوز عدد المصابين ثمانية آلاف شخص.



وأعلن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أمس بأن إدارة "ترامب" تخطط لتجهيز حزمة مالية بقيمة تريليون دولار تشمل إرسال أموال بشكل مباشر للمواطنين.

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كما أن الاحتياطي الاتحادي أطلق برامج تيسير كمي وتمويل للأسر والشركات وأيضاً صندوقا لشراء سندات الشركات المتضررة من الفيروس.



وطالب "ترامب" صناعة الادوية والمراكز الصحية والوقائية بالعمل على تطوير لقاح لفيروس "كورونا" مشيراً إلى وجود تجارب واعدة بالفعل.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.9% (ما يعادل 1035 نقطة) إلى 20202 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.4% (ما يعادل 253 نقطة) إلى7081 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 4.2% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 2422 نقطة.