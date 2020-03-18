شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بأكثر من 4% مواصلة الابتعاد عن أعلى مستوياتها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات الأربعاء، وذلك مع استمرار التقلبات الشديدة في أسواق المال ردا على مخاطر فيروس "كورونا".



ولم تنجح إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تخفيف قلق المستثمرين بشأن دعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات الفيروس.



كانت إدارة الرئيس "ترامب" قد كشفت أمس عن حزمة مالية بقيمة تريليون دولار تتضمن منح أموال مباشرة للمواطنين ودعم صناعات من بينها صناعة الطائرات والسيارات - التي يستخدم البلاديوم في أنشطتها - وشركات أبرزها "بوينج".

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ولا تزال الأسواق في انتظار المزيد من الجهود لاحتواء "كورونا" الذي ينذر بركود اقتصادي عالمي شديد.



ودعت رئيسة الاحتياطي الاتحادي "جانيت يلين" وسلفها "بن برنانكي" أعضاء البنك المركزي الحاليين بضرورة تكثيف الجهود لدعم الاقتصاد وإنقاذه من عثرة الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 1440.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1548.5 دولار وأقل سعر عند 1417.8 دولار.