شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح العمران تتراجع 84% خلال العام 2019 لزيادة تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة العمران للصناعة والتجارة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 83.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 611 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.5 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات الذي ادى بدوره الى انخفاض هامش الربح بالاضافة الى الضغط المتزايد على اسعار البيع بسبب شدة المنافسة .

وتراجعت الإيرادات إلى 115.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 116 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019 إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية.