شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المصافي تبحث توزيع ريال للسهم في 21 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 21 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات نقدية بقيمة 15مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح على أساس 15 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 1 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

Advertisements

ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 22.8 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 21 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 18.2 مليون ريال خلال العام 2018.