شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المصافي تبحث توزيع ريال للسهم في 21 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 21 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات نقدية بقيمة 15مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح على أساس 15 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 1 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.
وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في العام 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 22.8 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات إلى 21 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 18.2 مليون ريال خلال العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية المصافي تبحث توزيع ريال للسهم في 21 أبريل المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.