شكرا لقرائتكم خبر عن "لازوردي" تتحول للخسارة في 2019 وإدارتها تُوصى بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة لازوردي للمجوهرات، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للخسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 17.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 46.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 69.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسائر شاملة عائدة لمساهمي الشركة بلغت 5.9 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل دخل شامل بلغ 21.4 مليون ريال سعودي للعام 2018.

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وفي المُقابل تراجع الإيرادات إلى 2 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة إن عدم توزيع الأرباح يأتي بهدف الحفاظ على الملاءة المالية للشركة واستثمارها بما ينعكس على نمو إيرادات وأرباح الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 17.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.