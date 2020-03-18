شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تغلق أجزاء من اقتصادها لتدمير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الأربعاء إن البطالة لن تقفز إلى 20 في المئة إذا اتبع الكونجرس خطة الانقاذ التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وتعهد بأن الشركات الأمريكية سيكون لديها سيولة مالية وفيرة أثناء الأزمة.
ومتحدثا إلى محطة تلفزيون (سي إن بي سي)، قال منوتشين إن إدارة ترامب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا.
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