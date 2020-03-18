شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تواصل إنتاج 12.3 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

وجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

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