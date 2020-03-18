شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 39 مليار دولار تراجعاً في إيرادات النفط والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف اليوم الأربعاء إن إيرادات ميزانية روسيا من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل (39 مليار دولار) عن المتوقع لهذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام.
وكان الوزير توقع في البداية فجوة بقيمة تريليوني روبل، مع عجز ربما يبلغ 0.9 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتنخفض نحو 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع مع تنامي التوقعات القاتمة للطلب على الوقود في ظل التوسع في قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.
ورغم زيادة العجز، قال محللون من جازبروم بنك إن وزارة المالية لديها احتياطيات كافية لمواصلة الإنفاق بما في ذلك تلك لدي صندوق الثروة السيادي.
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