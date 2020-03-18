شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» : 3 مخططات جديدة توفر 10 آلاف قطعة أرض والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 3 مخططات جديدة موزعة على 3 مناطق توفر 9737 قطعة أرض، لافتاً إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "يكرب" بمحافظة بقيق التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 650 قطعة، ومخطط "مشروع المنار" بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الذي يوفر 5422 قطعة أرض، ومخطط "درة شرورة" في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران ويحوي 3665 قطعة أرض، سكنية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
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