«إياتا» يدعو لاستثناء الشحن الجوي مــن القيــود لمواجهـــة «كــورونـــا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» حكومات العالم لاستثناء عمليات الشحن الجوي من أي قيود مفروضة من أجل مواصلة القطاع لتقديم الدعم اللازم لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الاتحاد في بيان أمس: شكلت عمليات الشحن الجوي منذ بدء هذه الأزمة عنصراً مهماً في توفير الأدوية والمعدات الطبية المهمة كافة، إلى جانب قطع الغيار ومعدات الإصلاح، كما حافظت على عمل سلاسل التوريد المعنية بتوفير أهم المواد الضرورية ضمن فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال عمليات شحن البضائع المرتبطة بمعالجة الأزمة والاستفادة من سعة الشحن في رحلات الطيران المخصصة لنقل الركاب، بالإضافة إلى رحلات الإغاثة التي تم توجيهها إلى المناطق المتضررة.

وأضاف: لعب الشحن الجوي دوراً مهماً في دعم سياسات الحجر الصحي وتخفيف التواصل المباشر التي فرضتها الحكومات عبر نقل المواد الغذائية والمنتجات الأخرى التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، وساهمت القيود الصارمة التي تم فرضها على السفر والانخفاض الشديد في حركة الركاب في الحد من قدرة الشحن بشكل كبير. ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي جميع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير حركة الشحن الجوي التي تسهم في دعم الجهود العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: ندعو الحكومات كافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرار وفعالية حركة خطوط الإمداد الحيوية للحد من تأثير هذا الوباء».