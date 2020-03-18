شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم في مسار الهبوط.. بانتظار خفض «الليمت داون» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمر مسلسل نزيف الأسهم المحلية في جلسة الأمس، مع مطالبة مستثمرين وخبراء الجهات التنظيمية بقرارات عاجلة للتخفيف من وطأة التراجعات، بعد أن خسرت الأسواق حتى اللحظة نحو 40% من قيمتها السوقية منذ بدء أزمة فيروس «كورونا»، وتراجع أسعار النفط.

وبعد دعوة الخبراء عبر ”الخليج 365” في عدد الثلاثاء الماضي، إلى التحرك لتقليص حد النزول الأقصى (ليميت داون)، وإيجاد حل مناسب فيما يتعلق باستدعاء الهامش، وتحقيق نسب الاستدعاء من 25% إلى أقل من ذلك، اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع قرارها أمس بخفض الحد الأدنى لنزول الأسهم من 10% إلى 5% في يوم التداول الواحد، وأجاز القرار الذي يبدأ تطبيقه من جلسة اليوم، للسوق رفع النسبة إلى (7%) لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

وفي جلسة الأمس، هوى مؤشر سوق دبي بنسبة 4.98%، و«أبوظبي» 6.33%، وسط تراجعات جديدة وبالحدود القصوى 10% للعديد من الأسهم، ومن ضمنها القيادية في العقار والبنوك.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 626 مليون درهم، منها 339.86 مليون درهم في دبي، و286.16 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 460.75 مليون سهم، توزعت بواقع 332.25 مليون سهم في دبي، و128.5 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة، وجاء ذلك من خلال 9222 صفقة.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1750.77 نقطة، مع نزول جماعي جديد للمؤشرات القطاعية باستثناء التأمين.

ونزل قطاع البنوك 2.4% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.73%، و«الإمارات دبي الوطني» 5.4%.

وتراجع قطاع العقار 9.5% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 9.95%، و«إعمار للتطوير» 9.96%، و«إعمار مولز» 9.4%، و«الاتحاد العقارية» 7.89%، و«أرابتك» 9.4%، و«داماك» 7.8%، و«ديار» 7%.

وهبط قطاع الاستثمار 8.86%، بفعل هبوط «دبي للاستثمار» 9.9%، و«سوق دبي المالي» 7.3%، وذلك في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.17%.

وهبط قطاع النقل 2.23% بفعل هبوط «أرامكس» 5.28%، وذلك بالتزامن مع استقرار «العربية للطيران»، وارتفاع «الخليج للملاحة» 5%.

سوق أبوظبي

وبدوره، هوى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 3323.35 نقطة، مع هبوط المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الاستثمار.

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ونزل قطاع البنوك 7.75% مع نزول «أبوظبي الأول» 9.95%، و«أبوظبي التجاري» 3.78%،و«أبوظبي الإسلامي» 1.33%.

وانخفض قطاع العقار 1.89% نتيجة انخفاض «الدار» 1.38%، و«رأس الخيمة العقارية» 7.63%. وتراجع قطاع الاتصالات 7.07% إثر تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الطاقة 3.79% مع نزول «دانة غاز» 5.83%، و«أدنوك للتوزيع» 1.92%، و«طاقة» 2.2%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 1.87% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 3.7%، رغم نزول «إشراق» 9.8%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 88.3 مليون درهم، مغلقاً عند 1.99 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 77 مليون درهم، وأغلق عند 4.06 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات وصلت إلى 45.6 مليون درهم، وأقفل عند 7.18 درهم.

وفي سوق العاصمة، هيمن «أبوظبي الأول» مجدداً على صدارة التداولات بنحو 100 مليون درهم، مغلقاً عند 8.51 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بلغت 52.12 مليون درهم، ليغلق عند 11.04 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» الذي اجتذب 40.2 مليون درهم من السيولة، وأغلق عند 4.33 درهم.

وسجل «سلامة للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 7.8% مغلقاً عند 0.359 درهم، وفي المقابل، سجل «إعمار للتطوير» التراجع الأكثر بنسبة 9.96% مغلقاً عند 2.26 درهم.

واقتصرت الارتفاعات في أبوظبي، على ثلاثة أسهم فقط، وفي مقدمتها «سوداتيل» بنسبة ارتفاع 8.89% إلى 0.29 درهم، وفي المقابل، هبطت ثلاثة أسهم بنسبة 10%، وهي: «ميثاق»، و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، و«منازل».

توجه الأجانب

وأظهرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية استمرار توجه الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 69.2 مليون درهم محصلة بيع، وذلك في مقابل عمليات شراء للمستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 69.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 3.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و27 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و35.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و39.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 150 ألف درهم فقط محصلة بيع الخليجيين، و45.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

واستمرت كذلك عمليات تسييل المحافظ الاستثمارية في السوقين، بصافي استثمار بلغ نحو 37 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 37 مليون درهم محصلة شراء.