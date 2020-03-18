الصين ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الأجانب شراء سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر الأول من العام الجديد، وإن كان بوتيرة أبطأ من نهاية عام 2019.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فإن صافي مشتريات الأجانب لديون الحكومة الأمريكية بلغ 25.6 مليار دولار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي وهو أقل من مشتريات شهر ديسمبر/كانون الأول والبالغة 41.1 مليار دولار، لكن مع ذلك فإن سوق الخزانة الأمريكي يشهد تدفقات نقدية داخلة للشهر الثاني على التوالي بعد تخارج المستثمرين الأجانب لمدة أربعة أشهر متتالية من أغسطس/آب وحتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر التقرير كذلك أن حيازة الأجانب من الديون الأمريكية بلغ في المجمل 6.857 تريليون دولار بنهاية شهر يناير/كانون الثاني مقابل 6.695 تريليون دولار في الشهر السابق له.

ووفقاً للتقرير الشهري، فإن حيازة الصين من السندات الأمريكية ارتفعت للمرة الأولى في 7 شهور كما زادت حيازة اليابان والتي تعد الدولة الأجنبية الأكبر حيازة لديون الولايات المتحدة.

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وتواصل اليابان السيطرة على صدارة قائمة أكثر 10 دول أجنبية حيازة للسندات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي. وارتفعت حيازة اليابان من ديون الحكومة الأمريكية إلى 1.212 تريليون دولار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة مع 1.155 تريليون دولار المسجلة في الشهر الأخير من عام 2019.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية مع ارتفاع حيازتها من الديون الأمريكية إلى 1.079 تريليون دولار في الشهر الأول من 2020 مقابل 1.070 تريليون دولار في نهاية عام 2019.

وتعتبر هذه الزيادة في مشتريات المستثمرين الصينيين للسندات الأمريكية هي الأولى بعد 6 أشهر متتالية من تراجع الحيازة.

وبلغت حيازة المملكة المتحدة من الديون الأمريكية 372.7 مليار دولار في الشهر الأول من هذا العام لتشغل الترتيب الثالث بالقائمة، وهي حيازة أعلى من المسجلة في نهاية العام الماضي والبالغة 332.6 مليار دولار.

وحلت البرازيل في الترتيب الرابع بحيازة قدرها 283.3 مليار دولار خلال بداية 2020 بعدما كانت تقف حيازتها عند 281.8 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول.