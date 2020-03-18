شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تقرر تعليق التداول لمدة نصف ساعة للمرة الثالثة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة تداول اليوم الأربعاء، لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%، وذلك للمرة الثالثة هذا الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.84% ليصل إلى مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.37% ليصل إلى مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.08% ليصل إلى مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليصل إلى مستوى 3221 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.67% ليصل مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 927 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات البنك التجارى الدولى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بالم هيلز للتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، الإسكندرية للخدمات الطبية، 33.4 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 10 مليون سهم، 179.6 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مجموعة عامر القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 189.9 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 2.98 مليون سهم، على التوالى، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، 230 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى.