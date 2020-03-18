شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط قطاعى النفط والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر رئيسى 50، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% خاسراً 31.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4443.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% خاسراً 42.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4664.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 9.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4014.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.2%، رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 3945.81 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 175.7 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون دينار كويتى عبر 13 ألف صفقة.

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وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.45%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 3.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "شركة جياد القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة المزايا القابضة بنسبة 9.80%، ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 9.45%، فيما تصدر سهم "شركة الساحل للتنمية والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.74% ثم شركة أسمنت الكويت بنسبة 8.24%، ثم الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 6.67%.

وفى سياق آخر حصلت شركة عقار للاستثمارات العقارية، على تسهيلات ائتمانية من بنك بوبيان لمدة سنة قابلة للتجديد، بنظام المرابحة يتم إعادة جدولته خلال 3 إلى 6 شهور.