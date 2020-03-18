شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.37% ليهبط دون مستوى 9 آلاف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 8891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 1194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.34% ليصل إلى مستوى 9888 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.2% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليصل مستوى 849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.51% ليصل إلى مستوى 932 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 598 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات البنك التجارى الدولى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بالم هيلز للتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، الإسكندرية للخدمات الطبية، 33.4 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 10 مليون سهم، 179.6 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مجموعة عامر القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 189.9 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 2.98 مليون سهم، على التوالى، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، 230 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى.