شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى 17 عاما بفعل مخاوف الطلب العالمي الذي يواجه أسوأ أزمة فى التاريخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى 17 عاما ،وخام برنت مستوى أدنى جديد خلال أربع سنوات ،بفعل تصاعد مخاوف الهبوط الحاد فى مستويات الطلب العالمي ، والذي يواجه أسوأ أزمة فى التاريخ ،حيث تتوالي معظم دول العالم فى وقف السفر وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، من أجل وقف الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.5% إلى مستوي 25.42$ الأدنى منذ أيار/مايو 2003 ، من مستوى الافتتاح عند 26.90$، وسجل أعلى مستوي عند 27.21$ ،و انخفض خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 27.70$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير 2016 ، من مستوى الافتتاح عند 28.43$ ، وسجل أعلى مستوي عند 29.18$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 6.6% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الركود العالمي بسبب الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

تشير معظم التوقعات إلى هبوط واسع النطاق فى مستويات الطلب العالمي على النفط ، والذي يواجه أزمة هي الأسوأ له على الإطلاق فى العصر الحديث ، حيث تتوالي الحكومات فى معظم دول العالم فى وقف السفر والرحلات وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

Advertisements

والإجراءات شديدة القسوة الحالية لم يشهدها العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية ، حيث من المتوقع أن تسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد العالمي ،وتقلص بالتابعية كثيرا من مستويات الطلب على الوقود.

ونتوقع هنا أن يتراجع الطلب العالمي على النفط لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.

يأتي هذا فى الوقت الذي يستعد فيه معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،و انتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.

التراجع الحاد فى الطلب والزيادة الكبيرة فى الإنتاج ، يعني وجود خلال كبير فى التوازن بين العرض والطلب فى السوق ،وظهور تخمة فى المعروض أكبر من تلك التي ظهرت فى عام 2014 وأدت إلى هبوط أسعار النفط بأكثر من 45%.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول نيسان/أبريل المقبل ، بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.