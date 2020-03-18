شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مبكو تتراجع 94% في 2019 وإدارتها تُوصى بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 93.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 99.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 31.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 128.2 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع وزيادة مصاريف البيع والتوزيع والزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

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وتراجعت الإيرادات إلى 691.1 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 833.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة إن عدم توزيع الأرباح يأتي بهدف دعم النمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 87.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 97%.